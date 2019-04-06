Особам, які намагались втрутитись в американські вибори заборонять в'їзд у США

Сенат підтримав законопроект, що заборонятиме в'їзд до США особам, які втручались в американські вибори

В американській візі відмовлятимуть іноземним громадянам, які порушували закони США щодо голосування, фінансування виборчих кампаній чи діяли за вказівкою закордонного уряду

У тексті документу йдеться, що в американській візі відмовлятимуть іноземним громадянам, які порушували закони США щодо голосування, фінансування виборчих кампаній, чи діяли за вказівкою закордонного уряду. Людей, яких підозрюватимуть у такій діяльності, також можуть депортувати з території Сполучених Штатів, йдеться у "Голос Америки".

"Як ми побачили на виборах у 2016, Росія під проводом Володимира Путіна намагалась вдарити у саме серце демокрактичних цінностей, свобод, які так цінують американці. Не пускаючи іноземців, які незаконно втручаються у майбутні вибори у США, DETER Act посилає сигнал ворожим країнам в усьому світі, що США не миритимуться із закордонним втручанням у наші вибори", - заявив Грем.

Законопроект представляли законодавці з обох партій - республіканець Ліндсі Грем і демократ Дік Дьорбін, - й він отримав одностайну підтримку Сенату.

Документ отримав назву Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, або коротко - DETER Act, що у перекладі означає "Захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень".

Законодавча ініціатива отримала підтримку Сенату на тлі нових заяв законодавців про необхідність захистити вибори президента США у 2020 році від закордонного впливу.

Про нові спроби втрутитись у процес голосування застерігав також спецпрокурор Роберт Мюллер наприкінці травня: "На завершення я повторю ключові твердження наших обвинувачень, що були множинні, систематичні спроби втрутитись у наші вибори. Ці звинувачення заслуговують уваги кожного американця".

Щоб набути чинності, законопроект має підписати президент США Дональд Трамп.

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