До України з Польщі екстрадували військовослужбовця, підозрюваного у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками

Правоохоронні органи Польщі ухвалили рішення про екстрадицію в Україну військовослужбовця, оголошеного в міжнародний розшук за скоєння ДТП у Київській області.

24 березня чоловіка передали працівникам ДБР на українсько-польському кордоні.

ДТП сталося в 2023 році. Водій виїхав із другорядної дороги та не надав переваги автобусу поблизу села Старе Бориспільського району. Унаслідок зіткнення два пасажири автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій – середньої тяжкості.

Аби уникнути покарання, підозрюваний незаконно перетнув держкордон України і виїхав у Молдову, а потім - в Польщу.

Військовослужбовця було оголошено в міжнародний розшук, а згодом затримано польськими правоохоронцями. Після екстрадиції його одразу затримали, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 286 КК). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.