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До України з Польщі екстрадували військовослужбовця, підозрюваного у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками

28 березня 2025, 13:13
До України з Польщі екстрадували військовослужбовця, підозрюваного у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками
Внаслідок аварії два пасажири автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій - середньої тяжкості.
Правоохоронні органи Польщі ухвалили рішення про екстрадицію в Україну військовослужбовця, оголошеного в міжнародний розшук за скоєння ДТП у Київській області. 
 
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
 
24 березня чоловіка передали працівникам ДБР на українсько-польському кордоні.
 
ДТП сталося в 2023 році. Водій виїхав із другорядної дороги та не надав переваги автобусу поблизу села Старе Бориспільського району. Унаслідок зіткнення два пасажири автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій – середньої тяжкості.
 
Аби уникнути покарання, підозрюваний незаконно перетнув держкордон України і виїхав у Молдову, а потім - в Польщу.
 
Військовослужбовця було оголошено в міжнародний розшук, а згодом затримано польськими правоохоронцями. Після екстрадиції його одразу затримали, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.
 
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 286 КК). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

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