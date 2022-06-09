До Умані на Рош га-Шана приїдуть близько 10 тис хасидів

Влада Черкащини закликає утриматися від відвідувань та дотримуватися правил безпеки

На святкування Рош га-Шана до Умані цього року приїдуть близько 10 тисяч хасидів. Як повідомив в інтерв’ю УНН голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, влада Черкащини закликає утриматися від відвідувань та дотримуватися правил безпеки.

“Ми орієнтуємося, що умовно десять тисяч хасидів приїдуть. Така у нас орієнтовна ціна цьогорічного питання. Проте наразі ведуться превентивні заходи, які здійснюються нашим управлінням Національної поліції та іншими відповідними службами. В першу чергу – це СБУ та служби здоров'я задля того, щоб підготуватися і забезпечити у превентивному характері безпечність тих місць, де вони будуть перебувати”, - розповів Табурець.

Голова ОВА зазначив, що з єврейськими організаціями проводили конференції, на яких лунали попередження щодо небезпеки ракетних обстрілів. За словами Табурця, регіональна влада Черкащини намагалася переконати організації та фонди не їхати на святкування Рош га-Шана, проте це не дало результатів.

Табурець додав, що всі, хто перебуватиме в Умані, обов'язково мають дотримуватися правил безпеки. Зокрема, йдеться про вимоги щодо переміщення містом, масового скупчення в одному місці, а також обмеження територій посиленими режимами охорони, блокпостами.

“Правоохоронні служби проводитимуть інструктаж. Ми будемо намагатися виготовити спеціальні листівки з коротким інструктажем щодо дій. І в тому числі ми попередили і організаторів цього процесу. Це відомий фонд,і відомі організації які сприяють приїздам гостей. Тобто, вони мають бути до цього готові. Наскільки вони почують чи не почують, це вже інше питання. Інструктивні моменти ми будемо проводити в обов'язковому порядку”, – пояснив Табурець.

Як повідомлялося раніше, Хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана, незважаючи на війну

Нагадаємо, Рош га-Шана - Свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм, зазвичай свяприпадає на кінець вересня - початок жовтня.

У довоєнні роки до Черкащини приїздили на святкування Рош га-Шана від 30 до 40 тисяч хасидів.