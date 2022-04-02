До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що повз Землю 4 березня пролетить астероїд 138971 (2001 CB21).

За даними NASA, діаметр космічного каменя становити близько 1,3 км.

Його швидкість руху - понад 43 000 км за годину.

Попри те, що у NASA назвали астероїд 138971 «потенційно небезпечним», він максимально наблизиться до Землі на відстань у понад 4,8 млн км, це в 10 разів більше відстані між Землею та Місяцем.

По суті, якщо астероїд менший за 152 метри у діаметрі і не наблизиться до Землі на відстань меншу за 7,7 млн км, то космічний камінь не відповідатиме класифікації NASA в розділі «потенційно небезпечних» астероїдів.

Зазначається, що 2001 CB21 обертається навколо Сонця приблизно за 384 дні, що схоже з орбітальним періодом Землі. Його розмір робить його більшим, ніж приблизно 97% відомих астероїдів.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що повз Землю 18 січня пролетів астероїд (7482) 1994 PC1.