НОВИНИНаціональне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що повз Землю 4 березня пролетить астероїд 138971 (2001 CB21).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд
Фото: interfax.by
Про це повідомляє Newsweek.
За даними NASA, діаметр космічного каменя становити близько 1,3 км.
Його швидкість руху - понад 43 000 км за годину.
Попри те, що у NASA назвали астероїд 138971 «потенційно небезпечним», він максимально наблизиться до Землі на відстань у понад 4,8 млн км, це в 10 разів більше відстані між Землею та Місяцем.
По суті, якщо астероїд менший за 152 метри у діаметрі і не наблизиться до Землі на відстань меншу за 7,7 млн км, то космічний камінь не відповідатиме класифікації NASA в розділі «потенційно небезпечних» астероїдів.
Зазначається, що 2001 CB21 обертається навколо Сонця приблизно за 384 дні, що схоже з орбітальним періодом Землі. Його розмір робить його більшим, ніж приблизно 97% відомих астероїдів.
Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що повз Землю 18 січня пролетів астероїд (7482) 1994 PC1.
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04 02 2022 11:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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