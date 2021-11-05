CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики упродовж 10 травня сім разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів українські військові не постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба на Донбасі: бойовики 7 разів порушували "тиші", втрат серед українських військових немає
Зранку 11 травня порушень у штабі не фіксували
Фото: unian.net
Обстріли з мінометів 120-го калібру зафіксували поблизу Троїцького, а з мінометів 82-го калібру - поблизу Опитного, повідомляє "Громадське".
Крім того, бойовики обстріляли українські позиції біля Старогнатівки зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Також біля Авдіївки, Південного та Водяного бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про порушення «тиші» українська сторона повідомила представників ОБСЄ.
Зранку 11 травня порушень у штабі не фіксували.
Нагадаємо, що українські військові збили безпілотники окупантів
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11 05 2021 09:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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