Доба на Донбасі: бойовики 9 разів порушували "тишу", є загиблий та поранені

Минулої доби, 5 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресштаб операції Об'єднаних сил, зазначає "Громадське".

Так, біля Авдіївки бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, а поблизу Золотого-4 - ще й з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Пісків українські позиції обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Чермалика бойовики стріляли з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік Новозванівки по позиціях ЗСУ відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Новотошківського - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, в районі Причепилівки та Кримського бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.

Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав смертельні поранення. Крім того, через вогонь бойовиків ушкодження дістали ще троє військових - їх госпіталізували. На обстріли українські солдати відкривали вогонь у відповідь.

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