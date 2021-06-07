Доба на Донбасі: бойовики 9 разів порушували "тишу", є загиблий та поранені
Про це повідомляє пресштаб операції Об'єднаних сил, зазначає "Громадське".
Так, біля Авдіївки бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, а поблизу Золотого-4 - ще й з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Пісків українські позиції обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Чермалика бойовики стріляли з протитанкового ракетного комплексу.
Неподалік Новозванівки по позиціях ЗСУ відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Новотошківського - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Крім того, в районі Причепилівки та Кримського бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.
Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав смертельні поранення. Крім того, через вогонь бойовиків ушкодження дістали ще троє військових - їх госпіталізували. На обстріли українські солдати відкривали вогонь у відповідь.
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