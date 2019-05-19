Доба в ООС: Бойовики гатили з мінометів, БМП і гранатометів, четверо поранених

За даними розвідки Об'єднаних сил, 18 травня двох окупантів було знищено, ще трьох - поранено

Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Четверо українських військових отримали поранення.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 травня.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ОС: тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски; чотири рази з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля міста Авдіївка.

Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга; двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Мар'їнка і Пищевик.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 8 разів: з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм - поблизу населеного пункту Новотошківське; 5 разів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Кримське.

Із мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Південне; зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Станиця Луганська.

"Від початку поточної доби ворог з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.