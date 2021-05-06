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Доба в ООС: два порушення "тиші", біля Пісків та Новгородського били з мінометів

Так, неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ
Упродовж минулої доби, 4 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
Доба в ООС: два порушення "тиші", біля Пісків та Новгородського били з мінометів Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.
 
"Так, неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - розповіли у штабі.
 
Станом на 7 годину ранку, 5 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат серед наших захисників також немає.
 
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, наголосили у штабі.
 
Як раніше повідомляло агентство, за підрахунками ООН внаслідок російської агресії в Україні загинули 152 дитини і ще 146 були поранені.
 
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05 06 2021 10:24
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