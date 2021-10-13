Добова смертність від COVID-19 в Україні за минулу добу встановила другий результат від початку пандемії
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, 22 квітня поточного року померли 470 осіб з COVID-19, 14 квітня - 467, 13 квітня 457, що було третім, четвертим і п'ятим показником смертності від початку пандемії. Днем раніше, 12 жовтня, повідомлялося про 352 померлих за минулу добу, що було максимальним показником від початку нової хвилі захворюваності, що розпочалася з кінця липня.
При цьому рівень добової захворюваності й одужання залишається значно нижчим, ніж було досягнуто на початку квітня (20 тис. 341 хворий 3 квітня і 20 тис. 192 хворих 30 квітня), але став максимальним з початку нової хвилі захворюваності COVID-19.
За даними порталу Worldometers, Україна посіла перше місце за кількістю хворих за добу з 18 країн, за якими наразі отримано інформацію (на другому місці Таїланд, де захворіли 10 тис. 64 людини) і друге за кількістю померлих за добу з 14 країн (на першому - Мексика, де померли 546 осіб).
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях і м. Київ (978).
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