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Додаткові санкції США з "Північного потоку" будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній

Учасники переговорів в Палаті представників і Сенаті досягли угоди про включення додаткових санкцій стосовно газопроводу "Північний потік 2" в обов'язковий законопроект про оборону, повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох обізнаних джерел.
Додаткові санкції США з "Північного потоку" будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній Фото: gettyimages.com

Санкції щодо газопроводу будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами з завершення проекту. Вони будуть включені в закон "Про національну оборону 2021 року", який повинен бути прийнятий до кінця року. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

При цьому сенатор від штату Нью-Джерсі Боб Менендес, головний демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин, заявив, що санкції не будуть спрямовані проти Німеччини як союзника США і німецьких державних чиновників.

Зазначається, що санкції будуть включені в поправку до законопроекту про оборону. При цьому уточнюється, що чинні на сьогодні санкції збережуться.

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11 11 2020 09:31
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