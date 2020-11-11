ПОЛІТИКА НОВИНИУчасники переговорів в Палаті представників і Сенаті досягли угоди про включення додаткових санкцій стосовно газопроводу "Північний потік 2" в обов'язковий законопроект про оборону, повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох обізнаних джерел.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Додаткові санкції США з "Північного потоку" будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній
Фото: gettyimages.com
Санкції щодо газопроводу будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами з завершення проекту. Вони будуть включені в закон "Про національну оборону 2021 року", який повинен бути прийнятий до кінця року. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"
При цьому сенатор від штату Нью-Джерсі Боб Менендес, головний демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин, заявив, що санкції не будуть спрямовані проти Німеччини як союзника США і німецьких державних чиновників.
Зазначається, що санкції будуть включені в поправку до законопроекту про оборону. При цьому уточнюється, що чинні на сьогодні санкції збережуться.
Нагадаємо, що раніше Польща оштрафувала "Газпром" на 6 мільярдів євро у справі про "Північний потік-2"
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11 11 2020 09:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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