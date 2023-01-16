Дохід росії від експорту добрив у 2022 році зріс на 70% – FT

Дохід рф від експорту добрив для сільськогосподарських культур зріс на 70% до 16,7 млрд доларів у 2022-му, попри зниження обсягів продажів, оскільки ціни на поживні речовини різко зросли після 24 лютого.

"Згідно з даними ООН, за перші десять місяців 2022 року російський експорт добрив зріс на 70% до 16,7 млрд доларів порівняно з тим же періодом 2021 року. Статистика імпорту від торговельних партнерів москви показує, що в обсязі продажі за кордон впали лише на 10% порівняно з тим же періодом минулого року", – йдеться в повідомленні Financial Times

Експорт продовольства та добрив з росії звільнений від західних санкцій, щоб підтримати продовольчу безпеку, особливо для бідніших країн. москва нарощує експорт до таких країн, як Індія, Туреччина та В'єтнам.

Одним із товарів, експорт яких продовжується, є аміак (сировина для азотних добрив), через закриття трубопроводу, що пролягає Україною. На частку росії припадає близько 12 відсотків світового експортного ринку аміаку.

Згідно з даними, російський експорт цієї продукції, яка також використовується в таких галузях, як виробництво пластмас і текстилю, впав на 76% за обсягом за перші дев'ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.