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Дохід України від іноземних студентів за період навчання становить понад $3 млрд - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки називають це "важливою складовою інвестицій в економіку держави"
Іноземний студент, здобуваючи вищу освіту в Україні, витрачає щонайменше від 6-8 тисяч доларів щороку.
Дохід України від іноземних студентів за період навчання становить понад $3 млрд - Міносвіти Фото: rian.com.ua

Такі дані наводить держпідприємство Український державний центр міжнародної освіти, повідомляє "Громадське".

Станом на 1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалися 80 470 іноземних студентів зі 158 країн світу.

За даними Центру, за 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів тощо іноземних студентів, які навчаються в Україні, сягнула понад 570 млн доларів. Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5-6 рокам, то загалом дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад 3 млрд доларів.

У відомстві вказують, що навчання іноземних студентів в українських закладах освіти - це не лише імідж країни, а й важлива складова інвестицій із-за кордону в економіку держави.

Чому такі цифри?

Майже половина іноземних студентів - 39 841 людина - навчаються в Україні на медичних спеціальностях. Середня вартість навчання для них становить 4,3 тисячі доларів на рік для одного студента. Для інших спеціальностей - 2 тисячі доларів.

Враховуючи майже 7 тисяч людей, які навчаються на підготовчому відділенні (середня вартість навчання - 1,5 тисячі доларів), та понад 2,8 тисячі осіб, які навчаються за програмами післядипломної освіти та в аспірантурі (середня вартість - 2 тисячі доларів), лише за навчання в рік іноземні студенти сплачують майже 250 млн доларів.

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18 11 2020 13:10
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