Доходи рф від нафти можуть зрости до $9 млрд у квітні через війну в Ірані – Reuters

Reuters оцінив квітневі надходження росіян.

Очікується, що надходження до державного бюджету росії від податку на нафту у квітні зростуть до 9 мільярдів доларів, або близько 700 мільярдів рублів через зростання цін на нафту внаслідок війни в Ірані.

Про це пише Reuters.

Агентство проаналізувало ринок і дійшло висновку, що доходи рф від податку на видобуток корисних копалин зростуть із 327 мільярдів рублів у березні до 700 мільярдів у квітні. Надходження вже збільшилися приблизно на 10% порівняно з квітнем минулого року.

За даними Міністерства економіки рф, середня ціна російської нафти марки Urals, яка використовується для оподаткування, у березні підскочила до 77 доларів за барель — це найвищий показник із жовтня 2023 року. Це на 73% більше, ніж у лютому (44,59 долара за барель), і вище за рівень 59 доларів, закладений у бюджет рф на 2026 рік.

У кремлі заявили, що на тлі глобальної енергетичної кризи отримали "величезну кількість запитів" на російську нафту з різних регіонів.

Водночас дефіцит бюджету росії за січень–березень 2026 року вже сягнув 4,58 трильйона рублів, або 1,9% ВВП.

Атаки України на російську енергетичну інфраструктуру вже вплинули на зниження нафтових доходів рф і можуть призвести до скорочення видобутку.

"Розмір неочікуваних прибутків для росії зрештою залежатиме від того, як довго триватиме іранська криза", — підсумовує агентство."