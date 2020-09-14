Долар по 29 грн та 270 млрд грн дефіциту: що урядовці заклали у проєкт бюджету на 2021 рік

Рівень дефіциту бюджету у відсотках від ВВП цьому році становить 7,5%, а в наступному передбачили зниження до 6%

Дефіцит Державного бюджету на 2021 рік Кабінет міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень, що на півтора відсотка нижче, ніж цього року.

Зазначені кошти уряду потрібно буде звідкись позичити, повідомляє "Громадське". Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час пресбрифінгу.

За його словами, доходи держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень. Видатки - 1 трлн 350 млрд гривень.

Також, за його словами, рівень дефіциту бюджету у відсотках від ВВП цьому році становить 7,5%, а в наступному передбачили зниження до 6%.

Якою бачать економіку?

За словами Марченка, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%. Середньорічна заробітна плата - 13,6 тис. грн. А ось курс долара до гривні очікують на рівні 29,1 гривні за долар.

Урядовець наголошує, що вперше у бюджеті передбачили кошти на забезпечення транспортної інфраструктури, купівлю нових пасажирських вагонів та збільшення коштів на децентралізацію та оборону. Так, на дороги - 150 млрд грн, на нові вагони й електрифікацію залізниці - 3,3 млрд грн.

Що там ще?

На цифровізацію держави та розвитку порталу "Дія" урядовці хочуть виділити 2,9 млрд грн.

Також пріоритетними для збільшення видатків назвали сучасну культуру (+2,8 млрд грн), допомогу пенсіонерам 75+ (+2,4 млрд грн) та підтримку спорту вищих досягнень (збільшили у 2,7 раза).

А про COVID не забули?

Кажуть, що ні. У держбюджеті-2021 на боротьбу з коронавірусом передбачили 19,4 млрд. Марченко пояснив, що станом на сьогодні це питання стоїть в пріоритеті.

А ось на програму медичних гарантій передбачили 15,8 млрд грн, на закупівлю вакцин - 2,6 млрд грн, а на запобігання поширенню COVID-19 в школах - 1 млрд грн.

За словами Марченка, взагалі у 2021 році на фінансування системи охорони здоров'я передбачили 4,2% ВВП. Він зазначив, що наступного року збільшать видатки на зарплатню медичним працівникам та на закупівлю медичного обладнання.

Особливості держбюджету 2021

Мінфін готував проєкт держбюджету на основі прогнозу економічного і соціального розвитку на 2021-2024 роки, розробленого Міністерством економрозвитку в межах нового прогнозного циклу і затвердженого на засіданні уряду в липні.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту держбюджету: підвищена мінімальна заробітна плата, якісна освіта, доступна медицина, протидія пандемії та COVID-вакцинація, турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+).

Також акцентуватимуть увагу на обороні та безпеці, великому будівництві (дороги), транспортній інфраструктурі (нові пасажирські вагони), розвитку культури, підтримці спорту високих досягнень, масштабній цифровізації економіки та фінансово спроможних регіонах.

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