Долар знижується до ієни на тлі втечі від ризику, зростає в парі з євро

Вартість долара до ієни опустилася до 104,53 ієни з 104,65 ієни напередодні

Долар США зростає до євро і знижується в парі з японською ієною на торгах у вівторок.

Євро торгується в парі з доларом на рівні $1,1756 порівняно з $1,1772 на закриття попередніх торгів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Курс єдиної європейської валюти становить 122,89 ієни проти 123,19 ієни.

Вартість долара до ієни опустилася до 104,53 ієни з 104,65 ієни напередодні.

Ієна зміцнюється і до більшості основних азійських валют на тлі ослаблення інтересу інвесторів до ризику. Цьому сприяють поновлені побоювання з приводу другої хвилі коронавірусу й невизначеність щодо ухвалення чергового пакета заходів підтримки економіки США, говорять експерти IG.

"Чутливі до ризику азійські ринки знову піддалися тиску у вівторок", - зазначає ринковий стратег IG Markets Цзінь Пан.

Індекс ICE, що відслідковує динаміку долара США до шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає під час торгів 0,05%. Більш широкий WSJ Dollar Index зростає на 0,06%.

Трейдери оцінюють коментарі голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Павелла.

Глава американського ЦБ сказав, що економічні заходи, вжиті у відповідь на ситуацію з коронавірусом, послабили негативні наслідки рецесії, спричиненої пандемією, але припустив, що Конгресу, ймовірно, доведеться виділити додаткове фінансування для підтримки частин економіки, які залишаються під тиском.

"Наша економіка повністю відновиться після цього складного періоду", - йдеться у промові Павелла, підготовленої для слухання в Конгресі у вівторок. ФРС робитиме, що може, "стільки, скільки це буде потрібно, щоб забезпечити якомога більш активне відновлення та обмежити довгостроковий збиток для економіки".

Курс фунта стерлінгів до долара опустився до $1,2797 із $1,2815 за підсумками попередніх торгів. Британська нацвалюта торгується близько 1,0888 євро порівняно з 1,0887 євро в понеділок.

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