Домашній гуманоїд "Tesla Bot"

Над цією унікальною технологічною розробкою американські винахідники працюють не перший рік. Але вперше про неї заявили під час традиційного Дня штучного інтелекту (AI Day) 19 липня 2021 р., причім - вустами Ілона Маска у власному офісі компанії "Tesla Inc." у Пало-Альто, Каліфорнія.

Фото: Укрінформ

Повідомляє "Укрінформ". Отже, що відомо про домашній гуманоїд "Tesla Bot"? Розробник - американська високотехнологічна компанія "Tesla Inc." Кодове ім’я - "Optimus" Призначення андроїда - цифровий слухняний раб, або домашній digital-помічник Вихід готової моделі - до кінця 2022 року Фото: Укрінформ Фото: Укрінформ Фото: Укрінформ Зріст - 173 см Вага - 57 кг Корпус - із “легких матеріалів” Орієнтовна вартість - $70 тисяч Живлення - 40 електромеханічних акумуляторів: 2 - шия, 12 - руки, 12 - долоні, 2 - тулуб, 12 - ноги Управління - власний комп’ютер на 7-нм процесах "D1" із продуктивністю 362 TFLOPS Обладнання: монітор для виведення корисної інформації;

багатокамерні відеонейронні мережі;

інструменти моделювання поведінки;

автоматичне маркування процесів та зображень (пам’ять);

автопілот "Dojo".

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