НОВИНИНад цією унікальною технологічною розробкою американські винахідники працюють не перший рік. Але вперше про неї заявили під час традиційного Дня штучного інтелекту (AI Day) 19 липня 2021 р., причім - вустами Ілона Маска у власному офісі компанії "Tesla Inc." у Пало-Альто, Каліфорнія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Домашній гуманоїд "Tesla Bot"
Фото: Укрінформ
Повідомляє "Укрінформ".
Отже, що відомо про домашній гуманоїд "Tesla Bot"?
Розробник - американська високотехнологічна компанія "Tesla Inc."
Кодове ім’я - "Optimus"
Призначення андроїда - цифровий слухняний раб, або домашній digital-помічник
Вихід готової моделі - до кінця 2022 року
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ
Зріст - 173 см
Вага - 57 кг
Корпус - із “легких матеріалів”
Орієнтовна вартість - $70 тисяч
Живлення - 40 електромеханічних акумуляторів: 2 - шия, 12 - руки, 12 - долоні, 2 - тулуб, 12 - ноги
Управління - власний комп’ютер на 7-нм процесах "D1" із продуктивністю 362 TFLOPS
Обладнання:
- монітор для виведення корисної інформації;
- багатокамерні відеонейронні мережі;
- інструменти моделювання поведінки;
- автоматичне маркування процесів та зображень (пам’ять);
- автопілот "Dojo".
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25 01 2022 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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