Доповідь Amnesty International про ЗСУ перевірять експерти
Про це повідомляє німецьке видання DW.
Йдеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, важливо вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури, вважають у Amnesty International.
"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини", – зазначили в Amnesty International. В організації шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту.
У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International, вважають правозахисники.
"Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію прес-релізу російською владою", – додали там.
Доповідь Amnesty International про Україну опублікували 4 серпня. У ньому йшлося, що ЗСУ порушуючи гуманітарне право і закони війни створюють бази в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, наражаючи тим самим на небезпеку цивільне населення. Водночас в організації зазначили, що така практика "не виправдовує невиборчі російські атаки".
Публікація Amnesty викликала вкрай негативну реакцію в Україні. В Офісі Президента України відреагували на звіт, назвавши його елементом кампанії з дезінформації та пропаганди.
Український офіс Amnesty повідомив, що не брав участі у підготовці доповіді, його очільниця Оксана Покальчук на знак протесту пішла у відставку.
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