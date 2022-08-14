Доповідь Amnesty International про ЗСУ перевірять експерти

Міжнародна організація Amnesty International хоче, щоб процес складання її доповіді, в якій українські військові були звинувачені у порушенні законів війни, ретельно перевірили незалежні експерти. Відповідний процес наразі "ініціюється на міжнародному рівні".

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Йдеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, важливо вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури, вважають у Amnesty International.

"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини", – зазначили в Amnesty International. В організації шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту.

У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International, вважають правозахисники.

"Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію прес-релізу російською владою", – додали там.

Доповідь Amnesty International про Україну опублікували 4 серпня. У ньому йшлося, що ЗСУ порушуючи гуманітарне право і закони війни створюють бази в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, наражаючи тим самим на небезпеку цивільне населення. Водночас в організації зазначили, що така практика "не виправдовує невиборчі російські атаки".

Публікація Amnesty викликала вкрай негативну реакцію в Україні. В Офісі Президента України відреагували на звіт, назвавши його елементом кампанії з дезінформації та пропаганди.

Український офіс Amnesty повідомив, що не брав участі у підготовці доповіді, його очільниця Оксана Покальчук на знак протесту пішла у відставку.