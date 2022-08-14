RSS
НОВИНИ

Доповідь Amnesty International про ЗСУ перевірять експерти

Міжнародна організація Amnesty International хоче, щоб процес складання її доповіді, в якій українські військові були звинувачені у порушенні законів війни, ретельно перевірили незалежні експерти. Відповідний процес наразі "ініціюється на міжнародному рівні".
Доповідь Amnesty International про ЗСУ перевірять експерти Фото: Укрінформ

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Йдеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, важливо вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури, вважають у Amnesty International.

"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини", – зазначили в Amnesty International. В організації шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту.

У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International, вважають правозахисники.

"Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію прес-релізу російською владою", – додали там.

Доповідь Amnesty International про Україну опублікували 4 серпня. У ньому йшлося, що ЗСУ порушуючи гуманітарне право і закони війни створюють бази в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, наражаючи тим самим на небезпеку цивільне населення. Водночас в організації зазначили, що така практика "не виправдовує невиборчі російські атаки".

Публікація Amnesty викликала вкрай негативну реакцію в Україні. В Офісі Президента України відреагували на звіт, назвавши його елементом кампанії з дезінформації та пропаганди. 

Український офіс Amnesty повідомив, що не брав участі у підготовці доповіді, його очільниця Оксана Покальчук на знак протесту пішла у відставку. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2022 18:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Лоуренс Фрідман: Перемога через виснаження

Лоуренс Фрідман: Перемога через виснаження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.