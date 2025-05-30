Доповідь міністра охорони здоров'я США викликала скандал через помилки й суперечливі твердження

У відповідь на критику прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт визнала наявність технічних і форматувальних помилок у звіті, зазначивши, що їх уже виправляють.

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді — молодший опинився в центрі скандалу після оприлюднення доповіді під назвою "Зробімо Америку знову здоровою" (MAHA). У документі посадовець різко критикує американську харчову систему, використання пестицидів і медичні практики, зокрема вакцинацію дітей. Проте журналісти виявили численні неточності у звіті, зокрема посилання на неіснуючі наукові дослідження.

Як повідомляє Associated Press, медіа-ресурс NOTUS встановив, що щонайменше сім із понад 500 джерел, на які посилається доповідь, ніколи не були опубліковані. Крім того, деякі наукові факти були неправильно інтерпретовані, зокрема дані про тривожність у дітей, екранний час і вживання медикаментів.

Звіт також викликав невдоволення серед фермерських спільнот, які підтримують президента Дональда Трампа. Вони розкритикували жорсткі заяви Кеннеді щодо шкідливості пестицидів, які широко використовуються в сільському господарстві США.

У відповідь на критику прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт визнала наявність технічних і форматувальних помилок у звіті, зазначивши, що їх уже виправляють. Вона підкреслила, що адміністрація "повністю довіряє" Роберту Кеннеді — молодшому, а доповідь вважається "однією з наймасштабніших у сфері охорони здоров’я, будь-коли представлених федеральним урядом".

Представник МОЗ Ендрю Ніксон також підтвердив, що незначні помилки в посиланнях були оперативно усунуті.

Нагадаємо, раніше Кеннеді заявив про намір прибрати вакцину проти COVID-19 із переліку рекомендованих для вагітних жінок і здорових дітей, пояснюючи це "здоровим глуздом" і новими науковими даними.