Доповнена реальність тепер вміє копіювати об’єкти з реального світу і вставляти їх у Photoshop
Демонстрація роботи додатку AR Cut & Paste, який оцифровує об'єкти фізичної реальності й дозволяє вставляти їх на інший пристрій
Фото: Громадське
Відео з демонстрацією роботи додатку - який має назву AR Cut & Paste - Діане виклав у своєму Twitter. Там видно, як камера смартфона фіксує вазонок, книгу і манекен, зберігає їхні відокремлені від тла зображення на екрані, а потім через камеру вони вставляються в додаток Photoshop на ноутбуці.
Як пояснив сам французький програміст, для досягнення такого ефекту створена ним програма складається з кількох частин. Одна за допомогою машинного навчання відокремлює захоплений камерою об’єкт від його тла, а інша - фіксує мить, коли камера смартфона наведена на екран ноутбука.
Наразі на копіювання об’єкта витрачається 2,5 секунди, а на його вставлення - чотири, але цей час теоретично можна навіть пришвидшити: всі охочі можуть самостійно відредагувати код, який Діане виклав на GitHub.
Читайте також: Tesla знизить ціну на базову Model 3 для Китаю
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО NASA показало, як танули льодовики на Землі упродовж 16 років
- ВІДЕО У NASA показали вертоліт для дослідження Марсу
- ВІДЕО В Україні покажуть освітній серіал "Цифрові гроші"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею