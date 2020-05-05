Доповнена реальність тепер вміє копіювати об’єкти з реального світу і вставляти їх у Photoshop

Наразі на копіювання об’єкта витрачається 2,5 секунди, а на його вставлення - чотири, але цей час теоретично можна навіть пришвидшити

Французький розробник Сиріл Діане створив проєкт додатку, який за допомогою технології доповненої реальності (AR) може "копіювати" об’єкти з фізичного оточення - за допомогою камери - і вставляти їх у цифровому форматі на інший пристрій.

Демонстрація роботи додатку AR Cut & Paste, який оцифровує об'єкти фізичної реальності й дозволяє вставляти їх на інший пристрій

Фото: Громадське

Відео з демонстрацією роботи додатку - який має назву AR Cut & Paste - Діане виклав у своєму Twitter. Там видно, як камера смартфона фіксує вазонок, книгу і манекен, зберігає їхні відокремлені від тла зображення на екрані, а потім через камеру вони вставляються в додаток Photoshop на ноутбуці.

Як пояснив сам французький програміст, для досягнення такого ефекту створена ним програма складається з кількох частин. Одна за допомогою машинного навчання відокремлює захоплений камерою об’єкт від його тла, а інша - фіксує мить, коли камера смартфона наведена на екран ноутбука. Наразі на копіювання об’єкта витрачається 2,5 секунди, а на його вставлення - чотири, але цей час теоретично можна навіть пришвидшити: всі охочі можуть самостійно відредагувати код, який Діане виклав на GitHub.

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