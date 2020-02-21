Дорожні роботи почалися в 14 областях - рекордно рано через весняну погоду

"Станом на сьогодні (20 лютого 2020 - авт.) розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України. Рекордно ранній старт зумовлено сприятливими для дорожніх робіт погодними умовами та значним обсягом проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації і проведених торгів"

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочало роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору,передає УКІНФОРМ.

"Станом на сьогодні (20 лютого 2020 - авт.) розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України. Рекордно ранній старт зумовлено сприятливими для дорожніх робіт погодними умовами та значним обсягом проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації і проведених торгів", - йдеться у повідомленні.

Отже, роботи розпочаті у Вінницький області в рамках будівництва транснаціонального транспортного коридору GO Highway М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на трьох ділянках.

У Житомирський області розпочалось будівництво мосту через р. Желянь на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21 та поточний ремонт на двух ділянках цієї ж дороги.

Укравтодор також розпочав реконструкцію автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп на ділянці об'їздної дороги Житомира.

У Закарпатській області розпочався поточний ремонт на трьох ділянках дороги Н-09 Мукачеве-Рахів- Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів. В Івано-Франківський області стартувало будівництво мостового переходу автомобільної дороги Т-09–10 Бурштин-Калуш.

У Київський області Укравтодор продовжує будівництво надземного пішохідного мосту на автомобільній дорозі Н-01 Київ-Знам’янка, а на кошти міжнародних фінансових організацій (МФО) розпочався капітальний ремонт на ділянках доріг М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі та М-05 Київ — Одеса.

У Львівській області розпочалися: капітальний ремонт автомобільної дороги Т-14–16 Львів-Пустомити-Меденичі та поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-13 Львів-Самбір-Ужгород.

У Миколаївській області стартував капітальний ремонт трьох ділянок автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Також капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин -Балта-Велика Михайлівка/М-16/ розпочався в Одеській області. В цій же області стартували поточні середні ремонтні роботи ділянки автомобільної дороги Т-16–27 Контрольно-пропускний пункт «Серпневе»-Тарутине-Арциз-Сарата.

Укравтодор розпочав будівництво обходів села Красне та міста Кобеляки в рамках реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка в Полтавській області. В цій же області за кошти МФО розпочався капітальний ремонт окремих ділянок частини дороги Лубни-Полтава і будівництво обходу міста Полтави.

На кошти МФО розпочався також капітальний ремонт і реконструкція дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський у Харківській області.

У Рівненській області розпочалось будівництво дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів до автомобільної дороги державного значення Т-18–32 /Н-22/ — Ходоси — Кустин — /Н-25/.

У Сумській області стартувала реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава. Також ремонтні роботи розпочались на ділянці траси Р-62 Криворівня-Усть-Путили-Старі Кути-Вижниця-Строжинець-Чернівці в Чернівецькій області.

У Хмельницькій області розпочався поточний середній ремонт на трьох ділянках дороги М-12 Стрий –Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через м. Вінницю) та будівництво обходу міста Дунаївці на ділянці автодороги Т-23–08 Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський державної дороги Н-03 Житомир-Чернівці.

Нагадаємо, що згадані два проекти закону змінюють закон про держбюджет так, щоб "Укравтодор" зміг залучити кредитні гроші комерційних банківських структур під гарантії уряду.