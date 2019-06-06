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Мендель: "Дорожню карту" щодо врегулювання на Донбасі ми не робимо поки публічною

"Дорожня карта" президента України Володимира Зеленського на Мінських переговорах не буде публічною до узгодження з партнерами Нормандського формату
За словами спікерки Зеленського, Україна має узгодити план з європейськими партнерами в рамках Нормандського формату.
Мендель: "Дорожню карту" щодо врегулювання на Донбасі ми не робимо поки публічною Фото: pixabay.com

"Дорожню карту Президента ми не робимо поки публічною. По-перше, в Україні вже були прецеденти, коли наші ініціативи блокували, знаючи їх наперед. Оприлюднення карти занадто рано – це питання безпеки", – повідомила прес-секретарка президента Юлія Мендель, йдеться у "Громадське".

Мендель пояснила, що карту не хочуть оприлюднювати тому що спочатку Україна має узгодити план з європейськими партнерами в рамках Нормандського формату.

"Тому до 19 червня ми не хотіли б оприлюднювати дорожню карту. Однак ми наголошуємо на тому, що нині перед Україною стоять два найважливіші завдання: припинення вогню та повернення додому полонених українців", – додала вона.

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06 06 2019 19:01
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