Мендель: "Дорожню карту" щодо врегулювання на Донбасі ми не робимо поки публічною
"Дорожню карту Президента ми не робимо поки публічною. По-перше, в Україні вже були прецеденти, коли наші ініціативи блокували, знаючи їх наперед. Оприлюднення карти занадто рано – це питання безпеки", – повідомила прес-секретарка президента Юлія Мендель, йдеться у "Громадське".
Мендель пояснила, що карту не хочуть оприлюднювати тому що спочатку Україна має узгодити план з європейськими партнерами в рамках Нормандського формату.
"Тому до 19 червня ми не хотіли б оприлюднювати дорожню карту. Однак ми наголошуємо на тому, що нині перед Україною стоять два найважливіші завдання: припинення вогню та повернення додому полонених українців", – додала вона.
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