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Дощі з грозами на заході України та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні

Температура повітря коливатиметься від +26 до +31 градуса тепла
Погода в Україні сьогодні погіршиться, у західних областях знову спостерігатимуться дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +26 до +31 градуса тепла.
Дощі з грозами на заході України та спека до +31: прогноз погоди на сьогодні Фото: gettyimages.com

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає РБК - україна.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, переважно на всій території західної України передають грозові зливи. Зокрема, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях. Також дощі спостерігатимуться у Сумській та Полтавській областях. У всіх інших регіонах сьогодні похмуро, однак без опадів.

У західних областях температура вдень буде +26 +29 градусів тепла, а вночі +15 +17 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме +28 +31 градус. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +19 градусів тепла.

У південних та східних областях температура вдень очікується від +28 до +31 градуса тепла, а вночі буде в межах +14 +20 градусів.

Фото: погода в Україні на 27 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +30 градусів, а вночі вона опуститься до +14 +19 градусів тепла.

Фото: погода в Київській області на 27 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що погода в Україні на вихідних буде дощовою у західних, північних та деяких центральних областях. При цьому стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів.

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27 06 2020 12:00
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