Дослідження WWF: за пів століття чисельність диких тварин у світі впала майже на три чверті

І це лише за 50 років.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) провів глобальне дослідження та заявив про кризу у тваринному світі.

За даними дослідження, з 1970 по 2020 рік середній розмір популяції диких тварин скоротився на 73%.

У ході дослідження вчені вивчили 5495 видів амфібій, птахів, риб, ссавців та рептилій. Найбільше скорочення популяцій зафіксовано у Латинській Америці – тут середній розмір популяції скоротився на 95%. Найбільше постраждали прісноводні види – їхні популяції скоротилися на 85%.

Коли розмір популяції виду падає до певного рівня, це може значно змінити екосистему. Змінюються і переваги, які ці екосистеми надають людям. Наприклад, їжа, чиста вода та регулювання клімату.

Як приклад можна розглянути рибу-папугу. Ці риби харчуються водоростями та мікробами на поверхні коралів. Це дозволяє рифу залишатися здоровим, оскільки дає коралам простір, світло та поживні речовини. Але якщо рибу-папугу виловлюють надто часто, популяція скорочується. Риф виявляється переповнений водоростями, що призводить до загибелі коралів. А це, у свою чергу, призводить до скорочення популяцій риб та безхребетних, які залежать від коралів. А це ставить під загрозу прибережні спільноти, які покладаються на корали як джерело їжі.

Серед основних причин, що призводять до скорочення чисельності популяцій, вчені наводять втрату та деградацію довкілля, інвазивні види, зміни клімату та надмірну експлуатацію. Головними рушіями цих причин називають продовольчі та енергетичні системи, створені людьми.