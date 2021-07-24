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Дослідження: за півроку збільшився український експорт нафтопродуктів в 1,8 рази

Експорт продуктів нафтопереробки з України в січні-червні 2021 р збільшився в 1,8 рази - до 203 тис. т, за порівняно з аналогічним періодом 2020 року (115 тис. т).
Дослідження: за півроку збільшився український експорт нафтопродуктів в 1,8 рази Фото: sfs.gov.ua

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані власного дослідження, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на enkorr. 

За даними групи, в січні-червні на зовнішні ринки було відправлено 126,1 тис. т мазуту. З цього обсягу 114,7 тис. т припало на ресурс Кременчуцького НПЗ і 11,4 тис. т - на поставки державної "Укргазвидобування". 

Відзначається, що при цьому за підсумком червня на зовнішні ринки було відправлено 34,5 тис. т, що в три рази більше показника червня-2020. 

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24 07 2021 15:07
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