БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЕкспорт продуктів нафтопереробки з України в січні-червні 2021 р збільшився в 1,8 рази - до 203 тис. т, за порівняно з аналогічним періодом 2020 року (115 тис. т).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дослідження: за півроку збільшився український експорт нафтопродуктів в 1,8 рази
Фото: sfs.gov.ua
Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані власного дослідження, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на enkorr.
За даними групи, в січні-червні на зовнішні ринки було відправлено 126,1 тис. т мазуту. З цього обсягу 114,7 тис. т припало на ресурс Кременчуцького НПЗ і 11,4 тис. т - на поставки державної "Укргазвидобування".
Відзначається, що при цьому за підсумком червня на зовнішні ринки було відправлено 34,5 тис. т, що в три рази більше показника червня-2020.
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