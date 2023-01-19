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ПОЛІТИКА

Довічне та майже 10 років ув’язнення отримали у Швеції двоє іранців за шпигунство на користь рф

19 січня 2023, 14:41
Довічне та майже 10 років ув’язнення отримали у Швеції двоє іранців за шпигунство на користь рф
Фото: РБК
Шпигуни передавали російській федерації інформацію, розкриття якої створює загрози для нацбезпеки Швеції.

Швецький суд у Стокгольмі визнав винними двох братів іранського походження у шпигунстві на користь рф протягом десяти років та створенні загрози для безпеки Швеції.

Старшого з них, 42-річного Пеймана Кіа, засудили до довічного позбавлення волі. Молодший, 35-річний Паям Кіа, отримав 9 років і 10 місяців ув’язнення, повідомляє SVT.

Суд постановив, що брати "поза сумнівом, спільно та у консультаціях, несанкціоновано та в інтересах росії і гру добували, передавали й розголошували інформацію, розкриття якої іноземній державі шкодило національній безпеці Швеції".

"Старший – Кіа – з повним розумінням шкідливих наслідків своїх дій добував, передавав і розкривав російській федерації інформацію, розкриття якої створює загрози для нацбезпеки Швеції. Відтак покаранням має бути довічне позбавлення волі", – заявили у комюніке суду.

Раніше він служив у збройних силах і шведській спецслужбі Säpo та обіймав вагомі посади. У жовтні 2021 року його затримали першим, згодом – і молодшого брата. Невдовзі їм висунули звинувачення у шпигунстві з обтяжуючими обставинами.

Судовий процес почався у листопаді 2022 року і проходив у закритому режимі зі значними заходами безпеки через секретний характер інформації, що озвучувалася під час нього.

"Повністю розуміючи згубні наслідки своїх дій, він отримав, поширив і розкрив росії інформацію, яка становить головну загрозу безпеці Швеції. Тому покарання має бути довічним ув’язненням", – зазначила начальниця поліції безпеки Шарлотта фон Ессен.

Причетність молодшого брата була менш масштабною, тому він також отримує менший термін покарання.

Обидва брати постійно заперечують правопорушення.

ІранШвеціяшпигунстворф тероризм

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