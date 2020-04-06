Довіра майже до всіх урядів країн G7 впала на тлі пандемії коронавірусу
Громадяни майже всіх країн-членів G7 стали менше довіряти своїм урядам на тлі дій влади в умовах пандемії коронавірусу, повідомило в четвер видання The Guardian із посиланням на результати опитування, проведеного компанією Kantar, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Так, у травні загалом 48% респондентів країн G7 позитивно оцінювали дії влади у зв'язку з епідемією. При цьому у квітні таку оцінку давали 50% опитаних, а в березні - 54%.
Найбільше зниження рівня суспільної довіри показала Велика Британія, де цей індекс впав з 69% у квітні до 51% у травні. У США, Канаді, ФРН, Франції та Італії зменшення довіри варіювалося між двома і шістьма процентними пунктами.
The Guardian зазначає, що довіряти своєму уряду більше в результаті стали лише жителі Японії.
Опитування компанії Kantar, що займається аналізом ринкової кон'юнктури, було проведено в період між 28 травня та 1 червня, у ньому брали участь 7 тис. 12 осіб.
Читайте також: Супрун, Притула та Шарій: аналітики дослідили, хто найбільше впливає на українську молодь у соцмережах
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Мінера мосту Метро затримали
- ФОТО У Києві на вихідні випало найбільше за останні 129 років опадів
- ВІДЕО Мінцифри презентувало освітній серіал про TikTok, Instagram та Facebook
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі