Довіра майже до всіх урядів країн G7 впала на тлі пандемії коронавірусу

Опитування компанії Kantar, що займається аналізом ринкової кон'юнктури, було проведено в період між 28 травня та 1 червня, у ньому брали участь 7 тис. 12 осіб

Найбільше зниження рівня суспільної довіри показала Велика Британія, де цей індекс впав з 69% у квітні до 51% у травні.

Громадяни майже всіх країн-членів G7 стали менше довіряти своїм урядам на тлі дій влади в умовах пандемії коронавірусу, повідомило в четвер видання The Guardian із посиланням на результати опитування, проведеного компанією Kantar, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, у травні загалом 48% респондентів країн G7 позитивно оцінювали дії влади у зв'язку з епідемією. При цьому у квітні таку оцінку давали 50% опитаних, а в березні - 54%.

Найбільше зниження рівня суспільної довіри показала Велика Британія, де цей індекс впав з 69% у квітні до 51% у травні. У США, Канаді, ФРН, Франції та Італії зменшення довіри варіювалося між двома і шістьма процентними пунктами.

The Guardian зазначає, що довіряти своєму уряду більше в результаті стали лише жителі Японії.

Опитування компанії Kantar, що займається аналізом ринкової кон'юнктури, було проведено в період між 28 травня та 1 червня, у ньому брали участь 7 тис. 12 осіб.

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