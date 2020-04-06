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Довіра майже до всіх урядів країн G7 впала на тлі пандемії коронавірусу

Опитування компанії Kantar, що займається аналізом ринкової кон'юнктури, було проведено в період між 28 травня та 1 червня, у ньому брали участь 7 тис. 12 осіб
Найбільше зниження рівня суспільної довіри показала Велика Британія, де цей індекс впав з 69% у квітні до 51% у травні.
Довіра майже до всіх урядів країн G7 впала на тлі пандемії коронавірусу Фото: noi.md

Громадяни майже всіх країн-членів G7 стали менше довіряти своїм урядам на тлі дій влади в умовах пандемії коронавірусу, повідомило в четвер видання The Guardian із посиланням на результати опитування, проведеного компанією Kantar, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, у травні загалом 48% респондентів країн G7 позитивно оцінювали дії влади у зв'язку з епідемією. При цьому у квітні таку оцінку давали 50% опитаних, а в березні - 54%.

Найбільше зниження рівня суспільної довіри показала Велика Британія, де цей індекс впав з 69% у квітні до 51% у травні. У США, Канаді, ФРН, Франції та Італії зменшення довіри варіювалося між двома і шістьма процентними пунктами.

The Guardian зазначає, що довіряти своєму уряду більше в результаті стали лише жителі Японії.

Опитування компанії Kantar, що займається аналізом ринкової кон'юнктури, було проведено в період між 28 травня та 1 червня, у ньому брали участь 7 тис. 12 осіб.

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04 06 2020 13:30
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