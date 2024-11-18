Дозвіл США на удари ATACMS по рф залишає відкритими деякі питання – The Economist

Це рішення не змінить долю України на передовій, проте зміцнить позиції країни перед переговорами.

США наприкінці 2023 року, після більш ніж року дебатів, надала Україні ракети ATACMS з дальністю дії 300 км, які ЗСУ використовували з руйнівним ефектом на окупованій росією території, зокрема й у Криму. При цьому США, незважаючи на численні прохання України, не давали дозволу бити через кордон росії по аеродромах, складах боєприпасів і командних пунктах.

Про це пише The Economist.

Так, 17 листопада американські ЗМІ повідомили, що Джо Байден дав Україні дозвіл на використання цих ракет на російській території.

"Це рішення не змінить долю України на передовій, яка кардинально слабшає, хоча підніме моральний дух і зміцнить позиції країни перед переговорами, які Дональд Трамп вестиме після 20 січня", - пише видання.