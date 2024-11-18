Дозвіл США на удари ATACMS по рф залишає відкритими деякі питання – The Economist
18 листопада 2024, 16:09
джерело eadaily
Це рішення не змінить долю України на передовій, проте зміцнить позиції країни перед переговорами.
США наприкінці 2023 року, після більш ніж року дебатів, надала Україні ракети ATACMS з дальністю дії 300 км, які ЗСУ використовували з руйнівним ефектом на окупованій росією території, зокрема й у Криму. При цьому США, незважаючи на численні прохання України, не давали дозволу бити через кордон росії по аеродромах, складах боєприпасів і командних пунктах.
Про це пише The Economist.
Так, 17 листопада американські ЗМІ повідомили, що Джо Байден дав Україні дозвіл на використання цих ракет на російській території.
"Це рішення не змінить долю України на передовій, яка кардинально слабшає, хоча підніме моральний дух і зміцнить позиції країни перед переговорами, які Дональд Трамп вестиме після 20 січня", - пише видання.
Водночас рішення Байдена залишає три суттєвих питання:
1. Масштаб цього дозволу.
Повідомлення припускають, що Україні, принаймні на початковому етапі, буде дозволено використовувати ATACMS тільки в Курській області.
"Це має політичний сенс, якщо мета полягає в тому, щоб послати сигнал Північній Кореї, яка допомагає росії в цих зусиллях... Але це не має великого військового сенсу, якщо мета полягає в тому, щоб завдати максимальної шкоди російській військовій машині до 20 січня, коли Трамп прийде до влади. Багато з найсоковитіших російських цілей знаходяться в інших місцях", - пише The Economist.
2. Чи наслідуватимуть Британія і Франція приклад США в питанні ударів Storm Shadow і SCALP.
Ці ракети, як і ATACMS, вимагають значної участі Заходу для ефективного націлювання. Вважається, що британські офіційні особи неохоче дозволяли їх використання на території росії без керівництва і прикриття з боку Америки. Тепер вони, ймовірно, пом'якшаться, вважає видання.
3. Як реагуватиме путін.
Як пише The Economist, побоювання з приводу використання ядерної зброї перебільшені, не в останню чергу через низьку ймовірність поразки росії на фронті. Але росія натякала на розширення допомоги хуситам у Ємені - ризик, який західні чиновники описують як "горизонтальну ескалацію", тобто за межі України. Існують також побоювання, що російські шпигуни можуть посилити свою кампанію саботажу, підривної діяльності та замахів на вбивство всередині Європи.