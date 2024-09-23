Дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб росії: тиск на Байдена в ООН зашкалює – NYT

Президент Фінляндії та генеральний секретар НАТО закликають президента США послабити обмеження на використання зброї Україною.

Цього тижня на президента США Джо Байдена зростатиме тиск щодо послаблення обмежень на використання зброї Україною, коли світові лідери зберуться в ООН на щорічну зустріч.

Про це пише оглядач The New York Times Стівен Ерлангер.

Він зазначає, що президент України Володимир Зеленський приїде з тим, що він називає "планом перемоги", який Байден має вивчити, і ключові європейські лідери вже жорстко наполягають на тому, щоб Байден дозволив йому використати зброю великої дальності, надану країнами НАТО, для ударів углиб росії по базах, із яких російські літаки та ракети атакують Україну.

"Цей поштовх відбувається в той момент, коли Україна повільно втрачає позиції перед масовими російськими нападами на східному Донбасі, а росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема електростанціям і теплоцентралям, з безпечної відстані", - підкреслює автор.