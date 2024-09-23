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Дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб росії: тиск на Байдена в ООН зашкалює – NYT

23 вересня 2024, 16:57
Дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб росії: тиск на Байдена в ООН зашкалює – NYT
джерело eadaily
Президент Фінляндії та генеральний секретар НАТО закликають президента США послабити обмеження на використання зброї Україною.

Цього тижня на президента США Джо Байдена зростатиме тиск щодо послаблення обмежень на використання зброї Україною, коли світові лідери зберуться в ООН на щорічну зустріч.

Про це пише оглядач The New York Times Стівен Ерлангер.

Він зазначає, що президент України Володимир Зеленський приїде з тим, що він називає "планом перемоги", який Байден має вивчити, і ключові європейські лідери вже жорстко наполягають на тому, щоб Байден дозволив йому використати зброю великої дальності, надану країнами НАТО, для ударів углиб росії по базах, із яких російські літаки та ракети атакують Україну.
 
"Цей поштовх відбувається в той момент, коли Україна повільно втрачає позиції перед масовими російськими нападами на східному Донбасі, а росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема електростанціям і теплоцентралям, з безпечної відстані", - підкреслює автор.
 
Він нагадує, що Байден неохоче давав дозвіл на надання допомоги Україні, оскільки він був обережним від моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, щоб не загострити війну і ризикувати прямим конфліктом між Москвою і НАТО. Водночас правитель росії путін уже звинувачує Альянс у війні і погрожує помстою, включно з частими завуальованими посиланнями на свій ядерний арсенал. Водночас він поки не відповів Заходу зброєю - незважаючи на те, що країни НАТО поступово збільшили кількість і якість своїх поставок зброї Києву.
 
"Новий президент Фінляндії Александр Стубб долучився до хору щодо зброї більшого радіусу дії, тоді як Єнс Столтенберг в останні дні на посаді генерального секретаря НАТО майже зробив те саме, дипломатично наголосивши, що кожна країна має вирішувати сама", - наголошується в статті.
 
Автор каже, що Стубб, який виступатиме від імені всіх північних країн на Генеральній асамблеї ООН, був відвертим.
 
"Я закликаю наших союзників на глобальному Заході, включно зі Сполученими Штатами, дозволити Україні воювати без зв'язаних за спиною рук і скасувати ці обмеження. Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, починаючи з фінансів, починаючи з боєприпасів, починаючи з транспортних засобів, а також дозволяючи Україні використовувати зброю, як їй заманеться, якщо це буде для самооборони і в рамках міжнародних правил", - заявив президент Фінляндії.

 

Джо Байденвійна в Українізбройні силиросія окупанти

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