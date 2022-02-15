ДПСУ не видавала документ про перетин Аліною Паш адмінмежі з Кримом

Державна прикордонна служба Україна не створювала та не надавала документ, який Alina Pash передала Суспільному мовнику в рамках її участі у відборі на Євробачення.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Державна прикордонна служба України проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ, опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався. Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документа. В найближчий час мовник отримає нашу відповідь», - повідомив Демченко.

Раніше повідомлялось, що зв’язку з отриманою інформацією про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ, аби спростувати факт підробки документа державної служби.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня під час фіналу національного відбору було визначено, що співачка Alina Pash представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 піснею «Тіні забутих предків». Результати голосування нацвідбору залежали від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Аліна Паш отримала 15 балів: 8 балів від журі та від 7 глядачів. Разом з тим, у Мережі з'явилася інформація, що співачка виступала в окупованому Криму, що спричинило скандал.