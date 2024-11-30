Дрони атакували порт у Каспійську, через який Іран постачає зброю в рф

Також 30 листопада дрони атакували аеропорт Махачкали.

30 листопада, дрони атакували російський порт у Каспійську, який розташований у республіці Дагестан за 1000 км від України.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Зазначу, що порт у Каспійську служить важливою базою для російської Каспійської флотилії та різних військових підрозділів збройних сил рф", - написав він.

Коваленко зазначив, що порт розташований уздовж маршрутів, які Іран використовує для постачання зброї в росію.

Крім того, прокремлівські Telegram-канали заявляли про те, що сьогодні з 08:19 за московським часом аеропорт Махачкали тимчасово призупинив свою роботу через атаку БПЛА. Цю інформацію підтвердила пресслужба Росавіації. Зазначається, що повітряна гавань припинила приймання та відправлення рейсів.

Також голова Дагестану Сергій Меліков говорив про нібито "спроби атаки" БПЛА на об'єкти в Каспійську. За його словами, постраждалих і руйнувань вдалося уникнути.