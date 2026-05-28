Дрони атакували три танкери "тіньового флоту" рф у Чорному морі біля берегів Туреччини

28 травня 2026, 17:05
Усі три судна фігурують у базі даних War & Sanctions від Головного управління розвідки України.
У Чорному морі, біля північного узбережжя Туреччини, було атаковано три танкери. За даними української розвідки, усі ці судна входять до "тіньового флоту" росії.
 
Про це повідомляє Türkiye Today з посиланням на судноплавне агентство Tribeca.
 
Танкер James II під прапором Палау зазнав влучання в машинне відділення приблизно за 80 кілометрів на північ від району Туркелі. На борту перебували 20 членів екіпажу. Ще два танкери – Altura та Velora під прапором Сьєрра-Леоне – атакували в сусідньому районі під час перевантаження між суднами.
 
За даними Tribeca, до місця інциденту вирушили берегові рятувальні катери. Усі члени екіпажів трьох суден не постраждали. Видання нагадує, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну москва та Київ неодноразово атакували порти й кораблі одне одного. Водночас поки ні росія, ні Україна атаку не коментували.
 
Усі три судна фігурують у базі даних War & Sanctions від Головного управління розвідки України: James II, Altura та Velora. Вони залучені до експорту російської нафти й перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії та Канади.

 

Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
