Дрони атакували три танкери "тіньового флоту" рф у Чорному морі біля берегів Туреччини

Усі три судна фігурують у базі даних War & Sanctions від Головного управління розвідки України.

У Чорному морі, біля північного узбережжя Туреччини, було атаковано три танкери. За даними української розвідки, усі ці судна входять до "тіньового флоту" росії.

Про це повідомляє Türkiye Today з посиланням на судноплавне агентство Tribeca.

Танкер James II під прапором Палау зазнав влучання в машинне відділення приблизно за 80 кілометрів на північ від району Туркелі. На борту перебували 20 членів екіпажу. Ще два танкери – Altura та Velora під прапором Сьєрра-Леоне – атакували в сусідньому районі під час перевантаження між суднами.

За даними Tribeca, до місця інциденту вирушили берегові рятувальні катери. Усі члени екіпажів трьох суден не постраждали. Видання нагадує, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну москва та Київ неодноразово атакували порти й кораблі одне одного. Водночас поки ні росія, ні Україна атаку не коментували.