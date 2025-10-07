Дрони атакували Тюмень - за 2000 кілометрів від українського кордону
07 жовтня 2025, 08:33
Фото: УНН
У Тюмені в понеділок, 6 жовтня, пролунали вибухи. Місто атакували невідомі безпілотники.
Про це повідомляє інформаційний центр уряду Тюменської області в Telegram і ASTRA в Telegram.
В інформаційному центрі уряду регіону розповіли, що на території підприємства в мікрорайоні Антипіно в Тюмені "виявили та знешкодили" три дрони.
На місце інциденту направляли екстрені служби, працівники яких нібито запобігли детонації безпілотників. Постраждалих не було, а вибухів "не допустили".
Водночас ASTRA пише, що місцеві жителі почули під час атаки два вибухи. При цьому в мережі з'явилися відео з пожежними машинами, які мчать по Тюмені.
Згідно з чутками, під атакою міг опинитися нафтопереробний завод у Тюмені.
Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у Telegram заявив про атаку Сил оборони на Антипський нафтопереробний завод, що розташований біля російської Тюмені, за 2000 кілометрів від українського кордону.
За словами військовослужбовця, "НПЗ стало погано". Коваленко додав, що підприємство має проєктну потужність у 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.