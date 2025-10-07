Дрони атакували Тюмень - за 2000 кілометрів від українського кордону

Згідно з чутками, під атакою міг опинитися нафтопереробний завод у Тюмені

У Тюмені в понеділок, 6 жовтня, пролунали вибухи. Місто атакували невідомі безпілотники.

Про це повідомляє інформаційний центр уряду Тюменської області в Telegram і ASTRA в Telegram.

В інформаційному центрі уряду регіону розповіли, що на території підприємства в мікрорайоні Антипіно в Тюмені "виявили та знешкодили" три дрони.

На місце інциденту направляли екстрені служби, працівники яких нібито запобігли детонації безпілотників. Постраждалих не було, а вибухів "не допустили". Водночас ASTRA пише, що місцеві жителі почули під час атаки два вибухи. При цьому в мережі з'явилися відео з пожежними машинами, які мчать по Тюмені.

Згідно з чутками, під атакою міг опинитися нафтопереробний завод у Тюмені.