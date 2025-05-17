Дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони рф у Криму
17 травня 2025, 13:55
Фото: УНН
Є інформація про загиблих російських військових, які перебували на складі.
Безпілотники Служби безпеки України 16 травня уразили склади боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони рф, яка розташована поблизу села Перевальне в Криму.
Про це інформують джерела LB.ua.
Там розміщували бокси для зберігання військової техніки, озброєння й паливно-мастильних матеріалів. На місці виникла пожежа й детонація боєприпасів. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини.
Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь – Алушта, яка проходить повз Перевальне, повідомило джерело. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.
"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", – повідомив співрозмовник видання.
Відео опублікував Telegram-канал Supernova+.