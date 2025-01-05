Дрони ЗСУ атакували аеропорти Міллерова, Таганрогу і Казані

Для деяких з регіонів вводили план "Килим".

Вночі, 5 січня, в деяких російських містах пролунали вибухи на тлі фіксації в регіоні безпілотників.

Про це інформує російське видання Astra.

Вибухи було чутно в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де розташований військовий аеродром.

За словами представника уряду Таганрогу повідомили, що на півночі області "ППО відбивають повітряну атаку".

"Знищено безпілотники у Міллерівському та Тарасівському районах. За оперативними даними постраждалих немає. Військові продовжують відбивати повітряну атаку", - сказав місцевий губернатор.

Також в мережі були оприлюднені фото БпЛА і пишуть, що Таганрог начебто під "потужною атакою" безпілотників, і додають, що нібито були збиті вже 13 БПЛА.

Пізніше стало відомо, що під ударом, зокрема, військовий аеродром у Міллерово.

Крім того, Telegram-канал Shot написав, що план "Килим" для аеропорту Казані ввели начебто через загрозу атаку безпілотників.

Цей план, коли вводять органами протиповітряної оборони у виняткових ситуаціях, таких як безпосередня загроза атак дронів, тоді є заборона на будь-які польоти в повітряному просторі радіусом 200 км від аеродрому, де оголошений відповідний план.