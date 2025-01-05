Дрони ЗСУ атакували аеропорти Міллерова, Таганрогу і Казані
Вночі, 5 січня, в деяких російських містах пролунали вибухи на тлі фіксації в регіоні безпілотників.
Про це інформує російське видання Astra.
Вибухи було чутно в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де розташований військовий аеродром.
За словами представника уряду Таганрогу повідомили, що на півночі області "ППО відбивають повітряну атаку".
"Знищено безпілотники у Міллерівському та Тарасівському районах. За оперативними даними постраждалих немає. Військові продовжують відбивати повітряну атаку", - сказав місцевий губернатор.
Також в мережі були оприлюднені фото БпЛА і пишуть, що Таганрог начебто під "потужною атакою" безпілотників, і додають, що нібито були збиті вже 13 БПЛА.
Пізніше стало відомо, що під ударом, зокрема, військовий аеродром у Міллерово.
Крім того, Telegram-канал Shot написав, що план "Килим" для аеропорту Казані ввели начебто через загрозу атаку безпілотників.
Цей план, коли вводять органами протиповітряної оборони у виняткових ситуаціях, таких як безпосередня загроза атак дронів, тоді є заборона на будь-які польоти в повітряному просторі радіусом 200 км від аеродрому, де оголошений відповідний план.