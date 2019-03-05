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Другу засуджену за вбивство брата Кім Чен Ина відпустили через місяць після вироку

Обидві дівчини думали, що брали участь у розіграші
Громадянку В'єтнаму Доанг Тхі Хионг, другу засуджену за вбивство Кім Чен Нама - брата лідера КНДР Кім Чен Ина - випустили з в'язниці в Малайзії. Це сталося через місяць після винесення обвинувального вироку.
Другу засуджену за вбивство брата Кім Чен Ина відпустили через місяць після вироку Фото: EPA/UPG

Відзначено, що Доанг Тхі Хионг випустили вранці 3 травня. За словами співробітника в'язниці, громадянка В'єтнаму поїхала в імміграційний відділ для отримання документів. Після цього вона повернеться додому, інформує LB.ua з посиланням на Reuters і CNN.

Причини її звільнення не повідомляють.

Згідно з вироком від 1 квітня, Доанг Тхі Хионг повинна була провести у в'язниці три роки і чотири місяці з урахуванням часу, який вона вже провела під арештом - їй залишався ще рік. До того моменту з дівчини зняли звинувачення у вбивстві, замінивши його на "умисне заподіяння шкоди".

Доанг Тхі Хионг - друга фігурантка справи і також звільнена з ув'язнення. Кримінальне переслідування проти громадянки Індонезії Сіті Айши припинили в березні, звільнивши її в залі суду.

Раніше Малайзійський суд зняв обвинувачення з громадянки Індонезії Сіті Айша, яку звинувачували у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чен Нама.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Наму спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню, але по дорозі він помер.

За підозрою у вбивстві затримали вже чотирьох осіб. Також повідомлялося, що Кім Чон Нама міг вбити співробітник північнокорейського посольства.

У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чон Нама.

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03 05 2019 15:41
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