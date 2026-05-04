Другий імпортер в Ізраїлі відмовився від українського зерна з окупованих територій

В Ізраїлі знаходять нових імпортерів краденого українського зерна.

Виявлено ще одного ізраїльського імпортера, який торгував українським зерном, вивезеним з окупованих росією територій.

Про це повідомило ізраїльське видання Haaretz.

Зазначається, що компанія Dizengoff Trading заявила, що "не має майбутніх замовлень на російську пшеницю". Таким чином, це вже другий ізраїльський імпортер, який відмовився від українського зерна, вивезеного росією з окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що судно Panormitis було змушене шукати інший порт для розвантаження зерна.

Також Haaretz інформувало, що в Чорному морі постійно перебуває щонайменше п’ять суден, які можуть бути задіяні у схемах перевезення зерна сумнівного походження. Вони очікують на завантаження або розвантаження, діючи поза стандартним контролем.