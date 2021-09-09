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Другий транш МВФ для України може скласти понад $700 млн, місія Фонду має приїхати у вересні - глава НБУ

В середині вересня Україна також очікує надходження другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 600 млн євро
Сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад $700 млн. Місію Фонду очікують у вересні.
Другий транш МВФ для України може скласти понад $700 млн, місія Фонду має приїхати у вересні - глава НБУ Фото: з вільних джерел

Про це повідомив глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко на брифінгу 9 вересня, пише "Громадське".

Він зазначив, що розмір траншу може бути більшим, оскільки Україні пропустила декілька попередніх виплат. Але про деталі обіцяє повідомили вже після дискусії з МВФ.

В середині вересня Україна також очікує надходження другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 600 млн євро. Перший транш такого ж розміру вже отримали наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, минулого разу місія МВФ працювала в Україні з грудня 2020-го до лютого 2021 року, але поїхала, так і не погодивши виділення наступних траншів за програмою. Незабаром після того Зеленський говорив про низку розбіжностей із Фондом у питаннях реформ, зокрема судової. У вересні 2021-го місія має оцінити готовність України до наступного траншу.

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09 09 2021 16:42
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