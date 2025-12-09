Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дружина Макрона опинилася в центрі скандалу після образливих слів на адресу феміністичних активісток

09 грудня 2025, 16:24
з вільних джерел
Бріжит Макрон під час розмови з коміком Арі Абіттаном назвала феміністичних протестувальниць словосполученням "sales connes", що можна перекласти як "тупі суки".

Дружина президента Франції Емманюеля Макрона Бріжит опинилася в епіцентрі суспільного обурення після висловлювання, яке вона нібито зробила за лаштунками комедійного шоу.

Про це повідомляє Politico.

У видаленому згодом відео, оприлюдненому таблоїдом Public, Бріжит Макрон під час розмови з коміком Арі Абіттаном назвала феміністичних протестувальниць словосполученням "sales connes", що можна перекласти як "тупі суки". Абіттан, який готувався до виступу, сказав, що "боїться" можливих акцій протесту під час шоу.

Комік нині проводить перший тур після того, як слідчі судді не пред’явили йому звинувачень у зґвалтуванні. Попри те, що у потерпілої діагностували посттравматичний стрес, суд заявив про недостатність доказів примусу. Абіттан наполягає, що статевий акт був добровільним.

У відповідь на його слова Бріжит Макрон сказала: “Якщо будуть тупі суки — ми їх викинемо”, що й спричинило хвилю критики у Франції.

Проти повернення Абіттана на сцену активно виступає феміністична група Nous Toutes: її учасниці вже зривали концерти коміка, протестуючи проти "кампанії з реабілітації" артиста та, на їхню думку, "знецінення постраждалої".

Офіс французького президента у коментарі для AFP заявив, що слова першої леді необхідно трактувати як критику радикальних дій протестувальниць, які перервали шоу, а не як образу феміністок загалом.

Скандал став черговим інформаційним ударом по президентській парі: у вересні з’явилися повідомлення, що Макрони планують представити докази в американському суді, щоб спростувати конспірологічні заяви ультраправої блогерки Кендіс Оуенс про те, що Бріжит нібито "є чоловіком".

фемінізмЕмануель МакронБріжит Макрон

