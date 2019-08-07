Дружина Тимчука стверджує, що перед смертю він був у депресії, пиячив і погрожував себе вбити

Дружина нардепа стверджує, що він дістав пістолет та погрожував себе вбити

Цивільна дружина народного депутата Дмитра Тимчука розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії й застрелився сам.

Жінка відмовляла Тимчука від спроб покінчити життя самогубством, однак близько 12.00 чоловік застрелився. У матеріалах зазначено, що у момент пострілу дружина була в кімнаті поруч з Тимчуком. Про це йдеться у матеріалах судової справи

За її словами, депутат останнім часом зловживав спиртними напоями. У день загибелі він зранку почав вживати алкоголь, відмовився їхати на роботу, перебував у депресії. Під час розмов Дмитро Тимчук висловлював суїцидальні наміри.

Про будь-які конфлікти та боргові зобов’язання загиблого вона не знає.

Нагадаємо, що народний депутат України Дмитро Тимчук (фракція "Народного фронту") загинув у Києві 19 червня від кульового поранення. Колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко вказав, що це сталося "при чищенні нагородного пістолета".

Нацполіція розглядала кілька версій загибелі народного депутата. Кримінальне провадження за фактом смерті політика відкрито за статтею 115 "Умисне вбивство".

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) народного депутата Дмитра Тимчука.

Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 року. Він проходив службу у військах протиповітряної оборони, працював в штабі Національної гвардії і в різних підрозділах Міноборони.

З березня 2014 року Тимчук був координатором групи "Інформаційне опір", завдання якої - отримання, обробка (перевірка) і поширення оперативної інформації щодо російського вторгнення в Україну. Він став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні.

З листопада 2014 року - народний депутат VIII скликання. На дострокових парламентських виборах 2014 року Тимчук вперше пройшов до парламенту від партії "Народний фронт" під номером 13.

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