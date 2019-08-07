Дружина Тимчука стверджує, що перед смертю він був у депресії, пиячив і погрожував себе вбити
Жінка відмовляла Тимчука від спроб покінчити життя самогубством, однак близько 12.00 чоловік застрелився. У матеріалах зазначено, що у момент пострілу дружина була в кімнаті поруч з Тимчуком. Про це йдеться у матеріалах судової справи
За її словами, депутат останнім часом зловживав спиртними напоями. У день загибелі він зранку почав вживати алкоголь, відмовився їхати на роботу, перебував у депресії. Під час розмов Дмитро Тимчук висловлював суїцидальні наміри.
Про будь-які конфлікти та боргові зобов’язання загиблого вона не знає.
Нагадаємо, що народний депутат України Дмитро Тимчук (фракція "Народного фронту") загинув у Києві 19 червня від кульового поранення. Колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко вказав, що це сталося "при чищенні нагородного пістолета".
Нацполіція розглядала кілька версій загибелі народного депутата. Кримінальне провадження за фактом смерті політика відкрито за статтею 115 "Умисне вбивство".
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) народного депутата Дмитра Тимчука.
Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 року. Він проходив службу у військах протиповітряної оборони, працював в штабі Національної гвардії і в різних підрозділах Міноборони.
З березня 2014 року Тимчук був координатором групи "Інформаційне опір", завдання якої - отримання, обробка (перевірка) і поширення оперативної інформації щодо російського вторгнення в Україну. Він став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні.
З листопада 2014 року - народний депутат VIII скликання. На дострокових парламентських виборах 2014 року Тимчук вперше пройшов до парламенту від партії "Народний фронт" під номером 13.
Читайте також: Тимчук: Коли маєш справу з Путіним, помилитися неможливо: всі домовленості з ним - порожній звук
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ