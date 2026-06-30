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Дружина Єрмолаєва, яка разом із чоловіком та сином постраждала від вибуху в Монако, зазнала ампутації ніг

30 червня 2026, 10:57
Дружина Єрмолаєва, яка разом із чоловіком та сином постраждала від вибуху в Монако, зазнала ампутації ніг
Фото: Getty Images
За даними журналістів, постраждалий чоловік – тобто, ймовірно, сам Єрмолаєв – зазнав опіків та поранення уламками вибухового пристрою.
Через травми внаслідок вибуху в Монако одна з постраждалих зазнала подальшої ампутації ніг. Медіа писали, що це була дружина підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який також постраждав від вибуху.
 
Про це пише регіональне видання Nice-Matin, яке висвітлює події на Лазурному узбережжі, покликаючись на власну інформацію.
 
За даними журналістів, постраждалий чоловік – тобто, ймовірно, сам Єрмолаєв – зазнав опіків та поранення уламками вибухового пристрою. Однак після прибуття на місце медиків його сфотографували на ношах, де він перебував при тямі.
 
Тим часом стан жінки, його дружини, критичніший: унаслідок вибуху вона частково втратила нижні кінцівки. Її у стані крайньої невідкладності доставили до лікарні в Ніцці, де провели ампутацію. Третього постраждалого,  медіа писали, що це син Єрмолаєвих, також у терміновому порядку доставили до лікарні в Ніцці. Під час вибуху його відкинуло вибуховою хвилею. Він також зазнав опіків та забоїв, а в його нозі застряг болт від вибухового пристрою.
 
Ще двоє людей, за інформацією Nice-Matin, зазнали гострого стресу, оскільки були свідками вибуху. Одна з них – жінка, яка на фото з місця події одягнена як хатня працівниця. Вона намагалася допомогти постраждалим. Другий – консьєрж будинку, який став свідком поранення жінки, яка зазнала тяжких травм ніг.
 
Нагадаємо, напередодні в житловому будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждала сім’я з трьох українців. Медіа називали батька родини "українським олігархом" і стверджували, що йдеться про Вадима Єрмолаєва, його дружину та сина.

 

Монако

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