Дружина Єрмолаєва, яка разом із чоловіком та сином постраждала від вибуху в Монако, зазнала ампутації ніг

За даними журналістів, постраждалий чоловік – тобто, ймовірно, сам Єрмолаєв – зазнав опіків та поранення уламками вибухового пристрою.

Через травми внаслідок вибуху в Монако одна з постраждалих зазнала подальшої ампутації ніг. Медіа писали, що це була дружина підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який також постраждав від вибуху.

Про це пише регіональне видання Nice-Matin, яке висвітлює події на Лазурному узбережжі, покликаючись на власну інформацію.

За даними журналістів, постраждалий чоловік – тобто, ймовірно, сам Єрмолаєв – зазнав опіків та поранення уламками вибухового пристрою. Однак після прибуття на місце медиків його сфотографували на ношах, де він перебував при тямі.

Тим часом стан жінки, його дружини, критичніший: унаслідок вибуху вона частково втратила нижні кінцівки. Її у стані крайньої невідкладності доставили до лікарні в Ніцці, де провели ампутацію. Третього постраждалого, медіа писали, що це син Єрмолаєвих, також у терміновому порядку доставили до лікарні в Ніцці. Під час вибуху його відкинуло вибуховою хвилею. Він також зазнав опіків та забоїв, а в його нозі застряг болт від вибухового пристрою.