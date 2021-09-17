ДСНС попереджає українців про небезпеку пожеж, підвищення рівня води в річках та сильні дощі У службі також зазначають, що в західних областях у п'ятницю очікуються грози

Державна служба з НС повідомляє про високу пожежну небезпеку, загрозу підвищення води в річках та сильні дощі з грозами, які очікуються в Україні у п'ятницю, 17 вересня.

ДСНС

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". "17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, оприлюдненому на сайті відомства. У службі також зазначають, що в західних областях у п'ятницю очікуються грози, вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий), у Карпатах сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий). "17-19 вересня в результаті опадів очікується підйом рівнів води над поточними рівнями на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) 0,5-1,5 м, на річках Закарпаття 0,3-1,5 м, на Латориці та в нижній течії Боржави до 2,0 м. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку", - додають у ДСНС. Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики України, у червні 2021 року померло на 4,1 тисяч (або ж на 9,2%) осіб більше, ніж у середньому у 2015-2019 роках. При цьому летальних випадків при COVID-19 було 1,4 тисяч.

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