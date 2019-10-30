Дубілет розповів, як в уряді планують боротися з тіньовим обігом сигарет і алкоголю
"Є така проблема, як тіньовий обіг підакцизних товарів, є такий поліграфкомбінат "Україна" - це підприємство випускає акцизні марки. За останні кілька років кількість замовлених марок зменшилася в два рази. Щось мені підказує, що це не пов'язано з тим, що українці стали менше пити або курити.
Це пов'язано з тим, що значна частина продукції "переїхала" в тінь. У силу різних причин. Є ж непрямі ознаки, за якими оцінюють реальний ВВП, незалежно від податкових надходжень. Якщо порівняти реальний обыг і той, який відображений у податковій, то ця різниця досягає мільярдів гривень.
Якщо вивести "на світло" хоча б половину тіньового ринку сигарет і алкоголю, то це принесе в бюджет додатково 5-10 млрд грн на рік. Але ще більш важливо, що українці будуть менше труїтися або навіть вмирати від неякісної продукції, розлитої незрозуміло де", - сказав Дубілет, повідомляє "Економічна правда".
За його словами, в уряді запустили проект, у рамках якого різними методами спробують знову зробити цей ринок "білим".
Він підкреслив, що зараз до 50% алкоголю і 10% сигарет знаходяться в тіні.
"По-перше, думаємо оновити акцизну марку, щоб її було складніше підробити. По-друге, нам потрібно налагодити роботу з силовими органами, щоб вони працювали з тими магазинами, які торгують незаконної продукцією", - пояснив міністр.
За словами Дубілета, "всі ці адреси, імена відомі, просто потрібна політична воля".
"По-третє, обговорюємо можливість реалізації концепцію track and trace, тобто, зробити так, щоб шлях підакцизної продукції можна було в електронній формі відстежити з моменту виробництва до моменту продажу", - додав він.
Нагадаємо, що Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
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