Дубілет розповів, як в уряді планують боротися з тіньовим обігом сигарет і алкоголю

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в уряді запустии проектф, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".

"Є така проблема, як тіньовий обіг підакцизних товарів, є такий поліграфкомбінат "Україна" - це підприємство випускає акцизні марки. За останні кілька років кількість замовлених марок зменшилася в два рази. Щось мені підказує, що це не пов'язано з тим, що українці стали менше пити або курити.

Це пов'язано з тим, що значна частина продукції "переїхала" в тінь. У силу різних причин. Є ж непрямі ознаки, за якими оцінюють реальний ВВП, незалежно від податкових надходжень. Якщо порівняти реальний обыг і той, який відображений у податковій, то ця різниця досягає мільярдів гривень.

Якщо вивести "на світло" хоча б половину тіньового ринку сигарет і алкоголю, то це принесе в бюджет додатково 5-10 млрд грн на рік. Але ще більш важливо, що українці будуть менше труїтися або навіть вмирати від неякісної продукції, розлитої незрозуміло де", - сказав Дубілет, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, в уряді запустили проект, у рамках якого різними методами спробують знову зробити цей ринок "білим".

Він підкреслив, що зараз до 50% алкоголю і 10% сигарет знаходяться в тіні.

"По-перше, думаємо оновити акцизну марку, щоб її було складніше підробити. По-друге, нам потрібно налагодити роботу з силовими органами, щоб вони працювали з тими магазинами, які торгують незаконної продукцією", - пояснив міністр.

За словами Дубілета, "всі ці адреси, імена відомі, просто потрібна політична воля".

"По-третє, обговорюємо можливість реалізації концепцію track and trace, тобто, зробити так, щоб шлях підакцизної продукції можна було в електронній формі відстежити з моменту виробництва до моменту продажу", - додав він.

Нагадаємо, що Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.