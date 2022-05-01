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Дуда підписав закон про спрощену легалізацію іноземців у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив зміни до закону про іноземців, які передбачають спрощення процедури легалізації трудових мігрантів.
Дуда підписав закон про спрощену легалізацію іноземців у Польщі Фото: ОП
Про це повідомила канцелярія президента Польщі, передає Укрінформ.
 
Зокрема, законом передбачається спрощення процедури надання посвідки на тимчасове перебування в Польщі (до трьох років) особам, які бажають працювати у країні протягом тривалішого періоду. Тепер від них не вимагатимуть документів про наявність місця проживання (договорів оренди помешкання). Крім того, не потрібно буде подавати документ про регулярний і стабільний дохід іноземця, натомість достатньо підтвердження про отримання мінімального доходу в Польщі. Скасовується також вимога оформлювати нову посвідку на тимчасове перебування у країні в разі зміни працедавця.
 
Закон також розширює до 24 місяців можливість перебування іноземця в Польщі на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви працедавця про намір працевлаштувати таку особу.
 
Передбачається і спрощення процедури подачі документів на отримання карти поляка.
 
Раніше у коментарі агентству польські експерти зазначали, що новий закон про іноземців змінить характер трудової міграції з короткотермінової на середньо- і довгострокову.
 
Нагадаємо, закон про іноземців Сейм Польщі ухвалив у листопаді, у грудні на відповідні зміни погодився Сенат.
 
За приблизними даними, нині в Польщі можуть перебувати до 2 млн українців.
 
Як повідомляв Укрінформ, за перші три квартали 2021 року 49,7 тис. громадян України отримали посвідки на тимчасове (до трьох років) чи постійне (5-10 років) проживання в Польщі, а загальна кількість українців, які володіють цими документами, зросла до 293,8 тис.
 
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05 01 2022 12:21
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