Дуда підписав закон про спрощену легалізацію іноземців у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив зміни до закону про іноземців, які передбачають спрощення процедури легалізації трудових мігрантів.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі, передає Укрінформ.

Зокрема, законом передбачається спрощення процедури надання посвідки на тимчасове перебування в Польщі (до трьох років) особам, які бажають працювати у країні протягом тривалішого періоду. Тепер від них не вимагатимуть документів про наявність місця проживання (договорів оренди помешкання). Крім того, не потрібно буде подавати документ про регулярний і стабільний дохід іноземця, натомість достатньо підтвердження про отримання мінімального доходу в Польщі. Скасовується також вимога оформлювати нову посвідку на тимчасове перебування у країні в разі зміни працедавця.

Закон також розширює до 24 місяців можливість перебування іноземця в Польщі на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви працедавця про намір працевлаштувати таку особу.

Передбачається і спрощення процедури подачі документів на отримання карти поляка.

Раніше у коментарі агентству польські експерти зазначали, що новий закон про іноземців змінить характер трудової міграції з короткотермінової на середньо- і довгострокову.

Нагадаємо, закон про іноземців Сейм Польщі ухвалив у листопаді, у грудні на відповідні зміни погодився Сенат.

За приблизними даними, нині в Польщі можуть перебувати до 2 млн українців.

Як повідомляв Укрінформ, за перші три квартали 2021 року 49,7 тис. громадян України отримали посвідки на тимчасове (до трьох років) чи постійне (5-10 років) проживання в Польщі, а загальна кількість українців, які володіють цими документами, зросла до 293,8 тис.