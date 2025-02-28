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Думки республіканців щодо угоди з Україною про корисні копалини розділилися – The Hill

28 лютого 2025, 12:51
Думки республіканців щодо угоди з Україною про корисні копалини розділилися – The Hill
Фото: Укрінформ
Частина сенаторів вітає майбутню угоду та вважає її потенційною перемогою, а інші ж закликають до посилення гарантій суверенітету України.
Думки сенаторів від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки (США) розділились щодо угоди з Україною про корисні копалини.
 
Про це пише The Hill.
 
Частина сенаторів вітає майбутню угоду та вважає її потенційною перемогою, а інші ж закликають до посилення гарантій суверенітету України. Водночас є й ті, хто застерігає від будь-яких гарантій безпеки з боку Вашингтона, оскільки це нібито може втягнути країну в майбутню війну.
 
Сенатор Том Тілліс, заявив, що міцні гарантії безпеки з боку Штатів будуть важливими для залучення американських приватних інвестицій у видобуток корисних копалин.
 
"Це буде критично важливо для нашої довіри до того, що це буде підприємство, в якому зможуть брати участь компанії зі Сполучених Штатів чи Європи, чи звідки завгодно. Вони повинні мати ці гарантії безпеки", - заявив сенатор.
 
Водночас він попередив, що "ускладнюючим фактором" є те, що частина корисних копалин розташовані на тимчасово окупованих територіях.
 
Сенатор Ренд Пол, своєю чергою, виступає проти будь-яких безпекових угод з Україною, оскільки підтримує "припинення війни".
 
"Я думаю, що президент робить хорошу роботу, наполягаючи на завершенні війни. Чим швидше, тим краще. Чим швидше ми зможемо зупинити бійню, тим краще. Я не за те, щоб обіцяти, що ми захистимо світ, або обіцяти, що ми захистимо Україну", - заявив він.
 
Тим часом сенатор Кріс Мерфі назвав угоду безглуздою, оскільки вона не вимагає жодних реальних зобов'язань ні від США, ні від України.

 

Сенат СШАвійна в Україніросія окупанти

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