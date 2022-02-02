Дуже хочу гідно виступити на Олімпіаді-2022 - скелетоніст Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про свої очікування та мету на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я став більш впевненим, контролюю емоції. Попередні Олімпійські ігри - це дуже вагомий і важливий досвід, який я отримав 4 роки тому, і він мені точно знадобиться в Пекіні. У порівняні з Пхьончханом-2018 нічого не змінилося в одному, як і на минулих Іграх, так і зараз, хочу отримати задоволення від своїх виступів. Дуже хочу гідно виступити і прославити Україну на міжнародній арені", - розповів Гераскевич.

Перше тренування у нашого скелетоніста заплановане вже на 2 лютого. Після того ще будуть тренування з 6 по 9 лютого включно, а 10-11-го розпочнуться змагальні заїзди.

Як передавав Укрінформ, нашу країну у Пекіні-2022 представлятимуть 45 спортсменів, які змагатимуться у 12-ти видах спорту. Українці не виступлять лише у хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті. Олімпіада-2022 пройде з 4 до 20 лютого.

Читайте також: Деякі арени Олімпіади-2022 заповнять глядачами на 30%