Два німецькі круїзні лайнери перервали тури через коронавірус на борту

В якості суто запобіжного заходу та для захисту гостей та екіпажу компанія Tui Cruises вирішила зробити коротку перерву

Круїзний лайнер Mein Schiff 6 гамбурзької судноплавної компанії Tui Cruises, який здійснює подорож із Гамбурга в Дубаї, змушений через випадки коронавірусу на борту перервати подорож.

Про це, як передає Укрінформ, в понеділок повідомили у туркомпанії.

«В якості суто запобіжного заходу та для захисту гостей та екіпажу компанія Tui Cruises вирішила зробити коротку перерву», – цитує повідомлення оператора NDR.

Круїз мав тривати до 10 січня. Майже 2 тисячі пасажирів, окрім дітей віком до 12 років, і екіпаж з 800 осіб повністю вакциновані, заходили на борт з негативним тестом.

Tui Cruises організовує зворотні рейси з Дубая для своїх гостей.

Напередодні, в неділю, достроково завершив свою подорож через випадки коронавірусу серед членів екіпажу круїзний лайнер AIDAnova судноплавної компанії Aida Cruises з Ростока. Судно-велетень застрягло в порту Лісабона, де туристи могли зійти на берег. Під час чергового тестування в 52 з 1353 членів екіпажу було виявлено коронавірус.

«У зв’язку з нинішньою ситуацією ми не можемо продовжити подорож на Канарські острови, як планувалося, до 5 січня 2022 року», – повідомили в Aida Cruises. 2844 пасажири планували подивитися новорічний феєрверк над портом Фуншал на острові Мадейра в Атлантиці.

Компанія з понеділка організовує відправлення гостей літаками до Німеччини, Австрії та Швейцарії.