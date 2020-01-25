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Дві кішки загинули у літаку "Аерофлоту" під час перельоту з Нью-Йорка до Москви

У третьої кішки, яка летіла трансфером, ветеринар діагностував обмороження
Дві кішки породи американський колор-пойнт загинули в літаку російської компанії "Аерофлот". Він виконував 22 січня рейс Нью-Йорк - Москва.
Дві кішки загинули у літаку "Аерофлоту" під час перельоту з Нью-Йорка до Москви Фото: jetphotos.com

22 січня офіційний працівник із супроводу домашніх тварин на авіарейсах Максим Чумаченко вилетів до Москви, де була призначена пересадка на інший літак - до Софії. Під час отримання багажу у Москві він дізнався, що дві переноски з кішками були сильно пошкоджені, тварини отримали важкі травми. Попри оплачені квитки категорії "пріоритетний вантаж", делікатний вантаж зазнав грубого поводження, повідомляє Радіо Свобода,передає LB.ua.

Максим Чумаченко розповів, що після посадки у "Шереметьєво" пасажир, який летів тим же рейсом, сказав йому, що кішок "кидають" на розвантаженні. Супроводжуючий побіг до стійки представника компанії "Аерофлот", але там, за його словами, йому пояснили, що тварини "знімаються з борта останніми".

Господар кішок - а у цьому польоті він супроводжується не чужих, а своїх вихованців - зрештою отримав дві зламані переноски. Одна з них була пошкоджена настільки, що її перев'язали мотузкою. Третя переноска летіла трансфером до Софії без видачі у Москві, і до наступної посадки про долю третьої кішки Максим Чумаченко нічого не знав.

Двох травмованих кішок йому дозволили взяти у салон, але це не допомогло врятувати тварин, одна кішка померла прямо в літаку, друга - пізніше, на столі у ветеринара. За попередніми висновками, обидва вихованця загинули від внутрішнього крововиливу, яке спровокували травми, отримані під час транспортування.

Кішки, яких перевозив Максим ЧумаченкоКішки, яких перевозив Максим Чумаченко

У третьої кішки, яка летіла трансфером, ветеринар діагностував обмороження. Точні висновки експертизи Чумаченко отримає у понеділок, 27 січня.

Нагадаємо, що сезон подорожей відкритий цілий рік.

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25 01 2020 14:30
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