Дві кішки загинули у літаку "Аерофлоту" під час перельоту з Нью-Йорка до Москви
22 січня офіційний працівник із супроводу домашніх тварин на авіарейсах Максим Чумаченко вилетів до Москви, де була призначена пересадка на інший літак - до Софії. Під час отримання багажу у Москві він дізнався, що дві переноски з кішками були сильно пошкоджені, тварини отримали важкі травми. Попри оплачені квитки категорії "пріоритетний вантаж", делікатний вантаж зазнав грубого поводження, повідомляє Радіо Свобода,передає LB.ua.
Максим Чумаченко розповів, що після посадки у "Шереметьєво" пасажир, який летів тим же рейсом, сказав йому, що кішок "кидають" на розвантаженні. Супроводжуючий побіг до стійки представника компанії "Аерофлот", але там, за його словами, йому пояснили, що тварини "знімаються з борта останніми".
Господар кішок - а у цьому польоті він супроводжується не чужих, а своїх вихованців - зрештою отримав дві зламані переноски. Одна з них була пошкоджена настільки, що її перев'язали мотузкою. Третя переноска летіла трансфером до Софії без видачі у Москві, і до наступної посадки про долю третьої кішки Максим Чумаченко нічого не знав.
Двох травмованих кішок йому дозволили взяти у салон, але це не допомогло врятувати тварин, одна кішка померла прямо в літаку, друга - пізніше, на столі у ветеринара. За попередніми висновками, обидва вихованця загинули від внутрішнього крововиливу, яке спровокували травми, отримані під час транспортування.
Кішки, яких перевозив Максим ЧумаченкоКішки, яких перевозив Максим Чумаченко
У третьої кішки, яка летіла трансфером, ветеринар діагностував обмороження. Точні висновки експертизи Чумаченко отримає у понеділок, 27 січня.
Нагадаємо, що сезон подорожей відкритий цілий рік.
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