CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські станції моніторингу радіації у Дубні і Кірові перестали виходити на зв'язок через два дні після вибуху на військовому полігоні в закритій акваторії Білого моря під Сєвєродвінським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дві російські станції моніторингу радіації не виходять на зв'язок після вибуху під Сєвєродвінським, - WSJ
У Росії пояснили перебої проблемами зі зв'язком
Фото: afp.com
У Росії пояснили перебої проблемами зі зв'язком. Зербо не став робити висновки про причини мовчання станцій, заявивши, що в Організації чекають звітів, коли зв'язок із російськими колегами відновлять, інформує "Громадське" з посиланням на WSJ.
Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.
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