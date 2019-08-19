Дві російські станції моніторингу радіації не виходять на зв'язок після вибуху під Сєвєродвінським, - WSJ У Росії пояснили перебої проблемами зі зв'язком

Російські станції моніторингу радіації у Дубні і Кірові перестали виходити на зв'язок через два дні після вибуху на військовому полігоні в закритій акваторії Білого моря під Сєвєродвінським.

Фото: afp.com

У Росії пояснили перебої проблемами зі зв'язком. Зербо не став робити висновки про причини мовчання станцій, заявивши, що в Організації чекають звітів, коли зв'язок із російськими колегами відновлять, інформує "Громадське" з посиланням на WSJ. Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.

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