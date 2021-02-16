Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дві третини американців висловилися на користь створення третьої великої політичної сили в країні

Ці показники є найвищими з 2003 року
Сполученим Штатам потрібна третя велика політична партія, вважають 62% американців, які взяли участь в опитуванні громадської думки, проведеному інститутом Ґеллапа.
Дві третини американців висловилися на користь створення третьої великої політичної сили в країні Фото: svoboda.org

Респонденти зазначають, що дві чинні в США зараз провідні партії - Демократична і Республіканська - "погано працюють", повідомляє The Hill, посилаючись на результати опитування, про це пише "Інтерфакс-Україна".

До того ж, 33% респондентів вважають, що демократи і республіканці виконують завдання "адекватно" і відображують більшість політичних поглядів американців.

Ці показники є найвищими з 2003 року, коли інститут почав опитування на цю тему, пише видання.

Дослідження показало, що позитивні рейтинги обох партій нижче 50%: демократи набрали 48%, республіканці - 37%. Четверо з 10 республіканців вважають, що після закінчення терміну повноважень колишнього президента Дональда Трампа їх партія повинна стати більш консервативною. 34% сподіваються, що вона залишиться колишньою, а 24% хочуть бачити помірною.

Опитування проводилося з 21 січня до 2 лютого. Було опитано 906 респондентів з 50 штатів, 4 п. п. становить похибка, уточнює The Hill.

Нагадаємо, що в США обговорюють створення третьої партії колишні республіканці 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2021 12:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.