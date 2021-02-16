Дві третини американців висловилися на користь створення третьої великої політичної сили в країні

Ці показники є найвищими з 2003 року

Сполученим Штатам потрібна третя велика політична партія, вважають 62% американців, які взяли участь в опитуванні громадської думки, проведеному інститутом Ґеллапа.

Респонденти зазначають, що дві чинні в США зараз провідні партії - Демократична і Республіканська - "погано працюють", повідомляє The Hill, посилаючись на результати опитування, про це пише "Інтерфакс-Україна".

До того ж, 33% респондентів вважають, що демократи і республіканці виконують завдання "адекватно" і відображують більшість політичних поглядів американців.

Ці показники є найвищими з 2003 року, коли інститут почав опитування на цю тему, пише видання.

Дослідження показало, що позитивні рейтинги обох партій нижче 50%: демократи набрали 48%, республіканці - 37%. Четверо з 10 республіканців вважають, що після закінчення терміну повноважень колишнього президента Дональда Трампа їх партія повинна стати більш консервативною. 34% сподіваються, що вона залишиться колишньою, а 24% хочуть бачити помірною.

Опитування проводилося з 21 січня до 2 лютого. Було опитано 906 респондентів з 50 штатів, 4 п. п. становить похибка, уточнює The Hill.

Нагадаємо, що в США обговорюють створення третьої партії колишні республіканці