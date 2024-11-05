Дві дільниці в Юніон-Сіті тимчасово не працювали.

Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер заявив, що неправдоподібні погрози, які ненадовго зірвали голосування на двох виборчих дільницях були "російського походження".

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Ми чули деякі погрози російського походження", — сказав Раффенспергер.

Він додав, що в інтересах громадської безпеки таке завжди буде перевірятися, адже треба бути відповідальними, коли чуємо про подібні речі.

Держсекретар не уточнив, як саме державні чиновники визначили, що погрози вибуху надійшли з росії.

Згідно з даними поліції округу Фултон, неправдоподібні погрози спричинили тимчасове закриття виборчих дільниць у Юніон-Сіті, неподалік від Атланти.

За даними Бюро перепису населення США, майже 90% населення Юніон-Сіті складається з чорношкірих.

У заяві ФБР не розказали про джерело загрози.

"ФБР відомо про кілька погроз мінування, які пролунали в штаті Джорджія. Чесність виборів і захист нашої спільноти є нашим найвищим пріоритетом, і ФБР тісно співпрацює з державними та місцевими партнерами з правоохоронних органів, щоб реагувати на загрози на виборах і захистити наші громади, коли американці користуються своїм правом голосу", – йдеться в заяві агентства.

Наразі ФБВ не має інформації, яка б свідчила про достовірність загрози.

"Схоже, вони замишляють зло, і вони не хочуть, щоб ми мали гладкі, чесні та точні вибори", — сказав Раффенспергер про росію.

Він додав, що усе: що може змусити нас боротися між собою, вони можуть вважати це перемогою.